شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف احتفل سيد عبد الحفيظ بهدف الأهلى القاتل أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بفرحة هيسترية بعد تسجيل ألأهلى هدفه الثاني في بيراميدز الخميس، وذلك ما رصدته عدسة سوبر كورة في اللحظات الأخيرة من المباراة

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عقدة بيراميدز بالفوز عليه 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

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افتتح التسجيل لبيراميدز على جبر في الدقيقة 53 من رأسية رائعة فشل محمد الشناوى في التصدي لها بينما تعادل للأهلى أليو بادجى في الدقيقة 77 من تسديدة قوية سكنت شباك المهدى سليمان قبل أن يسجل ديانج هدف الفوز للأحمر فى الدقيقة (90+3).

ونجح الأهلي بفضل "الريمونتادا الافريقية" في التغلب على بيراميدز الذى فاز على الأحمر 3 مرات الموسم الماضي بواقع مرتين في الدوري ومرة في الكاس ووذلك بفضل عائلة "آليو" فقد سجل السنغالي آليو بادجي والمالي آليو ديانج هدفين ليواصل الأحمر مسيرة الأنتصارت المحلية الرائعة ويفوز في 13 مباراة من 13 مباراة خاضها ليواصل مسلسل اللاهزية ويصل للنقدة 39 فيما توقف رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الخامس.