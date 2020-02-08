شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: أخبرت الحضري أنى سأظل الحارس الأساسي في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبدالواحد السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الاصابات أثرت كثيراً على مسيرته في الملاعب وحرمته من المشاركة في عدة مباريات خلال مشوراه مع النادي الأبيض.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:" أجريت 9 عمليات جراحية بسبب شجاعتي وانقضاضي على الكرة خلال الانفرادات".

وواصل:" من ضمن العمليات الجراجية التي خضعت لها جراحتين بالرباط الصليبي".

أضاف :" حين أتى عصام الحضري للزمالك أخبرته أنني من سأصبح أساسيًا وبالفعل هذا ما حدث.. الحضري شارك معنا في 3 مباريات فقط تلقى 7 أهداف

وقال عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك الأسبق، إن هدف الأهلى الثانى فى شباك بيراميدز غير صحيح، والذى جاء فى الدقيقة (90+3) من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى وانتهت بفوز الأحمر 2-1.

كما وجه عبدالواحد السيد، حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصيحة للاعبي الفريق الأبيض قبل مباراة الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي قائلا :" إذا نجح محمد عواد ولاعبي خط الدفاع من الحد من خطورة لاعبي الترجي في الكرات العالية والهوائية سيكون هناك فرصة كبيرة لعدم سكون الأهداف في مرمانا".

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وأضاف:" الترجي يمتلك لاعبين طوال القامة ولابد من السيطرة من لاعبي الدفاع الأبيض والحارس على الكرات الفضائية".

وأضاف السيد: "اندهشت من رأى الحكم الدولى السابق أحمد الشناوى وتأكيده على صحة الهدف".

وواصل: "تواجدت كرة ثانية فى الملعب أثناء تنفيذ الأهلى الركنية وهذه مخالفة قانوينة فى كرة القدم، ولو كنت مكان المهدى سليمان حارس بيراميدز لاستمريت ماسكاً للكرة".

وكان الهدف الثانى للأهلى فى مرمى بيراميدز، الذى أحرزه أليو ديانج لاعب الأهلى قد شهد اعتراضات كثيرة من جانب لاعبى بيراميدز على إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، مما جعله يشهر الكارت الأحمر لرجب بكار ظهير أيمن بيراميدز وأشهر الإنذار الثانى لزميله أحمد أيمن منصور وتم طرده.