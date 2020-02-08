شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يعلن استمرار إيهاب جلال في منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف الخولي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم شحاتة:" مجلس الادارة اجتمع مع إيهاب جلال اليوم وتم وضع خطة لعبور المرحلة القادمة الصعبة والتعهد على تحسين أوضاع الفريق".

وأنهى حديثه مؤكداً أن إيهاب جلال باقٍ في منصبه ولن يرحل عن القيادة الفنية للفريق.