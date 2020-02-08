تامر مرسي يكرم لاعب الزمالك المصاب بالسرطان بالسفر للإمارات لحضور السوبر المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سفر ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث الي الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري، باستاد محمد بن زايد بالإمارات. وأصدرت شركة بريزنتيشن بيان جاء نصه كالتالي.. أصدر تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توجيهاته، إلى منتصر النبراوي رئيس مجلس ادارة شركة بريزنتيشن سبورت لسفر اللاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمالك والذي تعرض للإصابة بالمرض اللعين إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري إيمانًا بالدور الاجتماعي من قبل الشركة لجميع اطياف المجتمع .. ويتمني الأستاذ تامر مرسي والأستاذ منتصر النبراوي شفاء اللاعب من مرض السرطان والعودة لممارسة لعبة كرة القدم. Advertisements

بيان ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء إلى لاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك. وكان صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.

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