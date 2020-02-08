شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: هدف الأهلى الثانى فى بيراميدز غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك الأسبق، إن هدف الأهلى الثانى فى شباك بيراميدز غير صحيح، والذى جاء فى الدقيقة (90+3) من عمر المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى وانتهت بفوز الأحمر 2-1.

وأضاف السيد، خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك: "اندهشت من رأى الحكم الدولى السابق أحمد الشناوى وتأكيده على صحة الهدف".

وواصل: "تواجدت كرة ثانية فى الملعب أثناء تنفيذ الأهلى الركنية وهذه مخالفة قانوينة فى كرة القدم، ولو كنت مكان المهدى سليمان حارس بيراميدز لاستمريت ماسكاً للكرة".

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وكان الهدف الثانى للأهلى فى مرمى بيراميدز، الذى أحرزه أليو ديانج لاعب الأهلى قد شهد اعتراضات كثيرة من جانب لاعبى بيراميدز على إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، مما جعله يشهر الكارت الأحمر لرجب بكار ظهير أيمن بيراميدز وأشهر الإنذار الثانى لزميله أحمد أيمن منصور وتم طرده.

ويدرس مسئولو نادى بيراميدز التقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة فريقه أمام الأهلى أمس بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين بداعى وجود أخطاء تحكيمية فى اللقاء الذى فاز به الأهلى 2 ـ 1 ضمن الجولة الـ16 للدوري.

ويجهز مسئولو بيراميدز للشكوى على الرغم من وجود اعتراضات بين مسئولى النادى عن عدم جدوى الشكوى ضد طاقم حكام مباراة الأهلى وبيراميدز.