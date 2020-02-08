"التأجيل في حالة واحدة".. اتحاد الكرة يكشف مصير قمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي والزمالك والتي من المقرر أن تقام 24 من الشهر الجاري في موعدها، لافتًا إلى أن تأجيل أي مباراة في الدوري يعود لقرار من الأمن.

وأضاف فضل في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"تأجيل أي مباراة في الدوري مرفوض لأنه يفسد جدول المسابقة بأكمله خاصة أن الأندية تخوض العديد من البطولات خلال هذا الموسم سواء المسابقات القارية أو العربية بجانب كأس مصر".

وتابع :"لا يوجد سبب لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك المباراة في موعدها، كيف يتم تأجيل مباراة وهيّ مؤجلة من الأسبوع الرابع، لكن تأجيل أي مباراة ليس بقرار من الاتحاد المصري إنما من الأمن".

وعن تأجيل مباريات للأهلي والزمالك من أجل دعمهم قبل الاستحقاقات المقبلة في أفريقيا، رد فضل قائلاً :"الأهلي والزمالك سبقوا وأن حصول على الدعم في البطولات الأفريقية، لكن لنرى مثلاً ليفربول عندما خسر من برشلونة (3-0) هل طلب أحد تأجيل مباراتهم لدعمهم بعد الخسارة".

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وأكمل :"لو أردنا نجاح صناعة الكرة في مصر لابد من انتظام المسابقة وإلا نلعب مباريات الدوري بمجموعتين".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر بيانًا الخميس يؤكد فيه إقامة مباراة الأهلي والزمالك في موعده (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والزمالك في السوبر المصري يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات قبل أن تتجدد الموقعة في 24 من نفس الشهر في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.

وينتظر الأهلي والزمالك خوض مباريات قوية في منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه الفريق الأحمر صنداونز الجنوب أفريقي بينما يلعب الأبيض فريق الترجي التونسي.