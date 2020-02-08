"مستحيل تكرار الخماسية".. مدرب صنداونز يوجه رسالة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، إنه من المستحيل تكرار نتيجة الموسم الماضي أمام الأهلي مجددًا، لافتًا إلى أن المنافس يُعد صعبًا بسبب الأموال التي صرفت سواء على انتداب الصفقات الجديدة أو التعاقد مع مدير فني جديد.

موسيماني أضاف في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"نواجه فريق القرن ومواجهة الأهلي ليست بالسهلة، وبالطبع المنافس سيلعب هذه المباراة لتصحيح الخطأ بعد نتيجة الموسم الماضي".

وعن قدرة فريقه في الفوز على الأهلي بنتيجة (5-0) أجاب موسيماني :"من المستحيل تكرار هذه النتيجة أمام الأهلي مجددًا، هل تلقى الأهلي هذه النتيجة من قبل ليتلقى نفس عدد الأهداف مجددًا؟".

وتابع :"الأهلي منافس ثقيل لكن سنحاول التفوق عليه".

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وحول سر تفوق صنداونز على الأندية المصرية أوضح مدرب بطل جنوب أفريقيا خلال تصريحاته :"الطريقة والأسلوب التي نلعب بها مختلفة عن أندية شمال أفريقيا، لكن هذا ليس معناه أننا سنتفوق في المباراة المقبلة من الممكن أن نخسر".

وكان فريق صنداونز وجه درسًا قاسيًا للأهلي في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز عليه في مباراة الذهاب (5-0) قبل أن يفوز الفريق الأحمر بهدف دون رد فقط في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

صنداونز سبق وأن واجه ناديًا مصريًا أيضًا في البطولة الأفريقية وهو نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسخة (2016) لينجح بطل جنوب أفريقيا بالتتويج باللقب القاري بالفوز (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة ثأرية بين الأهلي وصنداونز حيث ستقام المباراة الأولى في مصر بينما تقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا.