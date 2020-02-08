اتحاد الكرة يعلن حكام الإسماعيلي والزمالك.. والأهلي والطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أطقم حكام الجولة الـ17 من الدوري الممتاز، والتي ستشهد مباراة قوية بين الزمالك والإسماعيلي.

ويدير مباراة الإسماعيلي والزمالك طاقم مكون من؛ محمود عاشور وتحسين السادات ومحمد محمود لطفى، وشريف حسن حكما رابعا.

أما لقاء الأهلي وطلائع الجيش فيديره؛ محمود البنا وعماد العقاد وأحمد عبد الغنى، وأحمد صالح حكما رابعا.

السبت 8 فبراير

الاتحاد واسوان : خالد الغندور وهانى خيرى وشريف عبد الله .. وصبرى ابراهيم حكما رابعا

اف سى مصر وسموحة: حمادة القلاوى وهانى عبد الفتاح وهشام طلب ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا

مصر المقاصة والانتاج الحربى: محمود ناصف وسمير جمال ومحمود عامر ..ومحمد سيد بكر حكما رابعا

الأحد 9 فبراير

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حرس الحدود والجونة: محمد التابعى وأحمد توفيق ومحمد السيد.. ومحمود ناجى حكما رابعا

الاسماعيلى والزمالك: محمود عاشور وتحسين السادات ومحمد محمود لطفى.. وشريف حسن حكما رابعا

الإثنين 10 فبراير

طنطا وانبى: إبراهيم محجوب وخالد السيد وعمر فتحى.. ومحمد فاروق حكما رابعا

وادى دجلة والمصرى: سيد شعبان ومحمد عبد المجيد ومحود رضا.. ومحمد يوسف حكما رابعا

الأهلى وطلائع الجيش: محمود البنا وعماد العقاد وأحمد عبد الغنى.. وأحمد صالح حكما رابعا

الثلاثاء 11 فبراير

المقاولون وبيراميدز: محمد عادل واحمد نوفل وسامى هلهل.. وعمرو عبد الفتاح حكما رابعا