اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة حول تطبيق تقنية الـ"VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية والتي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا، أنه تم اعتماد ملعبين لتطبيق تقنية الفيديو "VAR".

وأضاف فضل في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"تم اعتماد ملعبين لتطبيق تقنية الفيديو ويتبقى 17 ملعبًا، نسعى لتطبيق هذه التقنية بداية من الدور الثاني".

وأكمل فضل حديثه :"ما يقرب من 45 حكمًا يخضعوا لتدريبات من أجل الاستعانة بهم، وحاليًا نحصل على جميع الموافقات لتطبيق التقنية".

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وعن حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، كشف فضل :"يوجد تنسيق كامل مع جمال الغندور حول اختيار الحكم".

وتابع :"الغندور يتولى هذا الملف وبالفعل استقرينا على الطاقم التحكيمي الذي سيدير اللقاء لكن لن نفصح عنه حاليًا".

ويواجه الأهلي بغريمه الزمالك في 20 من الشهر الجاري بالإمارات في السوبر المصري قبل أن يتجدد مباراة القمة بين الغريمين في الدوري المصري وتحديدًا في 24 من نفس الشهر ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.