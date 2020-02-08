بعد العرض السعودي.. هل يرحل أبو جبل عن الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف سيد مرعي وكيل أعمال اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن حارس عرين الفريق الأبيض تلقى عرضًا من جانب أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية.

وأضاف مرعي في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" اليوم الجمعة :"أبو جبل يُعد ثالث أو رابع قائد في الزمالك خلال الوقت الحالي، وإدارة الزمالك رأيت منها أنها تريد الاستقرار خاصة أن هذا الشهر مصيري للفريق وللنادي".

وتابع :"بالفعل أبو جبل تلقى عرضًا سعوديًا إلا أنه رفض الرحيل لأنه بدأ العودة من جديد للمشاركة في التدريبات بجانب أن تواجده لصالح الفريق نظرًا لوجود محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش مما يصيب لمصلحة الفريق".

أبو جبل كان قد انتقل إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف سموحة مقابل رحيل عمر صلاح للنادي السكندري.

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ويُعد أبو جبل أحد الركائز الأساسية في صفوف الزمالك بعدما اعتمد عليه الفرنسي باتريس كارتيرون في الأونة الأخيرة سواء للمشاركة في مسابقة الدوري أو في البطولة الأفريقية دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن قمة الأسبوع السابع عشر قبل مواجهة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي في مباراة ستقام يوم 14 من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الزمالك سيخوض خلال هذا الشهر عددًا من المباريات النارية سواء بمواجهة الأهلي في السوبر المصري بجانب مواجهة الغريم التقليدي في مباراة الدوري ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الرابع.

ابناء ميت عقبة على الصعيد الأفريقي سيخوضوا مباراة مصيرية أمام الترجي التونسي ضمن مباريات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث سيستقبل الأبيض بطل دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين في القاهرة قبل أن تقام موقعة الأياب على الملعب "الأوليمبي" برادس.