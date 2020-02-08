إحالة كريم حسن شحاته للتحقيق بسبب استضافة الشناوي

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الاهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها . هدف الاهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الاهلي وبيراميدز الزمالك ليس له علاقه بها . واعتذر احمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور الليله في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاته لانها قناة الزمالك وليس قناة الاهلي مع الاحترام للنادى الأهلى

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