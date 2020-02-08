بورفؤاد يتعادل مع القناة في هوكي الملاعب

تعادل الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد مع نظيره فريق القناة بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد ضمن مباريات الدوري الممتاز لهوكي الملاعب وأدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد حسين و أحمد مودى حكمين ساحة ومحمد ثابت قاضي.

إنتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما افتتح المباراة عمرو سعيد فى الدقيقه 10 من الشوط الثاني بإحراز الهدف الأول لفريق بورفؤاد ثم يضيف الهدف الثاني

أسامه خليل فى الدقيقه 13 من عمر الشوط الثالث وفى الشوط الرابع تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن بإحراز فريق القناة هدفين الاول في بداية الشوط والثاني وفى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

مثل فريق بورفؤاد في المباراة : فادي السيد .عمرو خليل. أحمد الغندور. يونس الشريف. الشافعي أحمد

.أحمد لطفي. أسامه خليل. أحمد الصاوي. عمرو عبدالفتاح. عبدالله مرسى.عمرو متولى. اشرف عبدالله. عمرو هشام. كريم اشرف عبدالفتاح . عمرو عصام مرسى . محمد فتحى. محمد محيى. عنتر منصور.

يذكر ان الجهاز الفني والإداري يتكون من الكابتن محمود الشرقاوي مديرا للفريق والكابتن مصطفى خليل مديرا فنيا والكابتن العربى عشري مدرب عاما كابتن محمد قاسم مدرب احمال ، دكتور محمود الاسيوطي طبيب الفريق ، وقد حضر اللقاء المهندس احمد البربري رئيس نادي بورفؤاد رفقة المهندس احمد رضوان عضو المجلس والمشرف على نشاط الهوكي بالنادي والأستاذ هاني طنطاوي عضو مجلس الإدارة