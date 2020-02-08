اخبار الرياضه

بورفؤاد يتعادل مع القناة في هوكي الملاعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

تعادل الفريق الأول للهوكي بنادي بورفؤاد مع نظيره فريق القناة بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جرت بينهما على ملعب المدينة ببورسعيد ضمن مباريات الدوري الممتاز لهوكي الملاعب وأدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد حسين و أحمد مودى حكمين ساحة ومحمد ثابت قاضي.

إنتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما افتتح المباراة عمرو سعيد فى الدقيقه 10 من الشوط الثاني بإحراز الهدف الأول لفريق بورفؤاد ثم يضيف الهدف الثاني

أسامه خليل فى الدقيقه 13 من عمر الشوط الثالث وفى الشوط الرابع تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن بإحراز فريق القناة هدفين الاول في بداية الشوط والثاني وفى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

مثل فريق بورفؤاد في المباراة : فادي السيد .عمرو خليل. أحمد الغندور. يونس الشريف. الشافعي أحمد

.أحمد لطفي. أسامه خليل. أحمد الصاوي. عمرو عبدالفتاح. عبدالله مرسى.عمرو متولى. اشرف عبدالله. عمرو هشام. كريم اشرف عبدالفتاح . عمرو عصام مرسى . محمد فتحى. محمد محيى. عنتر منصور.

يذكر ان الجهاز الفني والإداري يتكون من الكابتن محمود الشرقاوي مديرا للفريق والكابتن مصطفى خليل مديرا فنيا والكابتن العربى عشري مدرب عاما كابتن محمد قاسم مدرب احمال ، دكتور محمود الاسيوطي طبيب الفريق ، وقد حضر اللقاء المهندس احمد البربري رئيس نادي بورفؤاد رفقة المهندس احمد رضوان عضو المجلس والمشرف على نشاط الهوكي بالنادي والأستاذ هاني طنطاوي عضو مجلس الإدارة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورفؤاد يتعادل مع القناة في هوكي الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا