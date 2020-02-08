جمباز الأوليمبي 2009 بنات يحصد 9 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية

حقق فريق الجمباز بنادي الأوليمبي 2009 بنات 9 ميداليات متنوعه ببطولة الجمهورية حيث حصلت اللاعبة رودينا شادي علي : الميدالية الفضية جهاز الحركات الارضية . الميدالية البرونزية القفز . الميدالية الذهبية العقله . الميدالية الذهبية جهاز عارضه التوازن . الميدالية البرونزية المتوازي . الميدالية الفصية الفردي العام. اللاعبة .. علياء صبري حصلت علي : الميدالية الفصية جهاز الحركات الارضية. الميدالية الفضية جهاز حصان القفز. الميدالية البرونزية الفردي العام . علياء صبري حصلت علي : الميدالية الفصية جهاز الحركات الارضية. الميدالية الفضية جهاز حصان القفز. الميدالية البرونزية الفردي العام . الجهاز الفني : ك/محمد شعبان . ك/ايناس مبارك. إداري ك/محمد ممدوح .



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