في بطولة المنطقة للجودو.. ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية لبورفؤاد

حقق فريق الجودو بنادي بورفؤاد نتائج متميز في بطولة المنطقة تحت 12 سنة والتى اقيمت بالصالة المغطاه بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد بالتتويج بثلاثة ميداليات ذهبية لكلا من يوسف محمد . جنه احمد . مريم السيد وميدالية فضية للاعبة رحمه عاطف بعد مواجهت زميلتها بالفريق في نهائي البطولة وزن 58 كجم . مريم السيد وميدالية فضية للاعبة رحمه عاطف بعد مواجهت زميلتها بالفريق في نهائي البطولة وزن 58 كجم . وتوجت بورفؤاد بالمركز الثالث في الترتيب العام وبذلك تأهل الرباعي إلى نهائيات بطولة الجمهورية المقرر انطلاقها يومي 14و15 فبراير الجاري بستاد القاهرة الدولي . وبذلك تأهل الرباعي إلى نهائيات بطولة الجمهورية المقرر انطلاقها يومي 14و15 فبراير الجاري بستاد القاهرة الدولي . يذكر ان الجهاز الفني للعبة بنادي بورفؤاد مكون من دكتور وليد سالم . أمانى تمام . عز الدين فتحي والمشرف العام على النشاط مهندس محمد الدالي .

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