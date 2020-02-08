راعية اتحاد الكرة تقرر سفر لاعب الزمالك المصاب بالسرطان لحضور مباراة السوبر بالإمارات

قررت الشركة الراعية لاتحاد الكرة، سفر لاعب الزمالك سعد محمد المصاب بالمرض الخبيث الي الامارات لحضور مباراة السوبر المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر الجاري باستاد محمد بن زايد بالإمارات. المصري التي تجمع الاهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر الجاري باستاد محمد بن زايد بالإمارات. ويأتي قرار الشركة لدعم اللاعب ورفع حالته المعنوية من خلال حضور هذا الحدث الكبير خلال مباراة القطبين التي ستقام في الإمارات.



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