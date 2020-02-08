هزيمة منتخب مصر لكرة الصالات أمام المغرب بنهائي أمم أفريقيا



اكتسح المنتخب المغربي لكرة الصالات منتخب مصر بخمسة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما في نهـأئي امم افريقيا والتي تنظمها المغرب .

وانهى المنتخب المغربي الشوط الاول متقدما بثلاثة اهداف دون رد حيث سجل اهداف اللقاء عن طريق اللاعب سعد

كينيا في فاتى ،سفيان مسرار وفي الشوط الثاني عزز المغرب تفوق بتسجيلها هدفين وكان منتخب مصر تأهل الي النهائي عقب تخطيه بعدما هزم ليبيا في نصف بنتيجة 5/2 الأربعاء الماضى وضمن المشاركة في بطولة العالم ويقود منتخب مصر بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة

وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامى وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجى ومصطفى عيد وإبراهيم مجدى وعبده الأشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان