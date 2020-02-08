حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز



اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباريات السبت ضمن الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

الاتحاد واسوان : خالد الغندور وهانى خيرى وشريف عبد الله .. وصبرى ابراهيم حكما رابعا

اف سى مصر وسموحة: حمادة القلاوى وهانى عبد الفتاح وهشام طلب ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا

مصر المقاصة والانتاج الحربى: محمود ناصف وسمير جمال ومحمود عامر ..ومحمد سيد بكر حكما رابعا

[Emad Younis] عبد الفتاح وهشام طلب ..وعبد العزيز السيد حكما رابعامصر المقاصة والانتاج الحربى: محمود ناصف وسمير جمال ومحمود عامر ..ومحمد سيد بكر حكما رابعا[Emad Younis] Emad Younis باسم كريم

[Emad Younis] Emad Younis

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