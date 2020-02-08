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محمود عاشور حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي

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علمت "الوفد"، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت تعيين محمود عاشور حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، التي ستقام غدًا الأحد في الدوري الممتاز.

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تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء غدٍ الأحد على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ17 من بطولة الدوري.

وكان الزمالك نجح في تحقيق

الفوز خلال المباراة الماضية أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين، سجلهما كلًا من محمود علاء من ركلة جزاء، وأحمد سيد زيزو.

أما الإسماعيلي فقد خسر مباراته الأخيرة بالدوري أمام أسوان بنتيجة 2/1.

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