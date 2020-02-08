كاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

اختار الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك الأفضل والأكثر تحقيقا للتصديات الناجحة من بين حراس المرمى في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. للتصديات الناجحة من بين حراس المرمى في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وحصل محمد أبو جبل على نسبة 90% متفوقا على دينيس أونيانجدو حارس مرمى صن داونز ومكرم البديري حارس مرمى النجم الساحلي ولكلاً منهما نسبة 86%. وجاء في المركز الثالث المعز بن شريفية بنسبة 82%.

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