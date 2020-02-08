حقق فريق آنسات الهوكي بنادي الشرقية مواليد 2000-2001، فوزاً عريضاً على فريق مركز شباب ناصر، بخمسة أهداف نظيفة دون رد، في خامس لقاءات الفريق بالدوري العام مواليد 2000-2001. أحرز أهداف الشرقية اللاعبة ياسمين سامي هدفين، وآلاء السيد نوار هدف، وهنا مصطفى هدف، وسارة طارق هدف من ركلة جزاء مع زميلتها آلاء نوار، وتم اختيار اللاعبة سارة طارق وميار صفي الدين أفضل لاعبتان في المباراة. نوار هدف، وهنا مصطفى هدف، وسارة طارق هدف من ركلة جزاء مع زميلتها آلاء نوار، وتم اختيار اللاعبة سارة طارق وميار صفي الدين أفضل لاعبتان في المباراة. Advertisements وبهذا الفور واصل فريق هوكي الشرقية للآنسات صدارته للدوري الممتاز بعد تحقيقه الفوز الخامس على التوالي. يذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الدكتور أحمد عبد الكافي مدير فني، والكابتن أحمد محمد متولي مدير إداري، وكابتن ياسمين جمال مدرب عام، وكابتن دنيا إبراهيم مدرب، وكابتن نهلة أحمد عبدالله مدرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوكي الشرقية يسحق مركز شباب ناصر بخماسية نظيفة في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.