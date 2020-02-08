رياضة | ماركا تصف خروج ريال مدريد من الكأس بلعنة البرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تصف خروج ريال مدريد من الكأس بلعنة البرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة خروج نادي ريال مدريد من دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا أمام نظيره نادي ريال سوسيداد بلعنة البرنابيو.

تعرف علي لعنة ريال مدريد في ملعب البرنابيو:

قالت صحيفة ماركا:" زيدان يستسلم للعنة البرنابيو حيث عانى مشجعوا ريال مدريد لفترة طويلة من خيبات الأمل المعقدة نسيانها في ملعبهم ، في الموسم الماضي مع سولاري انتهى الموسم بأكمله خلال أسبوع واحد فقط حيث جاء برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس و خسر مدريد بثلاثية مقابل لا شيء و خرج من البطولة ثم بعدها بأربعة أيام عاد برشلونة للبرنابيو في مباراة الدوري و خسر مدريد 1-0 و انتهى سباق المنافسة على الدوري ، ثم أتى الأسوأ حيث أتى أياكس في إياب دور الـ 8 في دوري الأبطال حيث خسر مدريد 4-1 بعد الفوز في الذهاب 2-1 في ملعب أياكس".

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وأضافت الصحيفة المقربة لنادي ريال مدريد:"عندما يتعلق الأمر بالكأس فإن ملعب البرنابيو هو جلادهم بالنهاية ، في الأمس خسر مدريد مباراة أخرى بنتيجة 4-3 ، الأمر الأكثر إيلامًا هو أن المنافسين دائمًا لا يفوزون فقط بل إنهم يفعلون ذلك بطريقة ضخمة لكن زيدان كمدرب خرج مرتين في البرنابيو ، مره في واحدة من أكثر الهزائم المؤلمة في مرحلته الأولى على الرغم من الفوز في مباراة الذهاب 1-0 إلا أن ليغانيس فاجأه في مباراة الإياب و خسر ريال مدريد 2-1 و كان هذا أحد أهم الأسباب في إعلان رحيل زيدان".

واختتمت الصحيفة الاسبانية الشهيرة تقريرها:"والمره الثانية في 2016 بعد أن قضى زيدان ببراعة على اشبيلية في دور الـ 16 و لعب ذهاب ربع النهائي في البرنابيو ضد سيلتا فيغو وخسر مرة أخرى في الذهاب على البرنابيو 2-1 و في مباراة الإياب في البالايدوس انتهت 2-2 في الموسم الحالي في بطولة زيدان المفضلة ، دوري ابطال اوروبا ، عانى زيزو ضد كلوب بروج عندما تعادل 2-2 في البرنابيو وفي الدوري الإسباني تعادل مباراتين 0-0 ضد بلد الوليد وريال بيتيس وكانوا ايضًا في البرنابيو".

يذكر أن نادي ريال مدريد قد خسر علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي ريال سوسيداد بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.