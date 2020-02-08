رياضة | رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تأجيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الإعلان عن ملعب نهائي النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تقرر إقامة النهائي من مباراة واحدة تقام في ملعب مُحايد.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد كان في طريقه لإعلان إستضافة ملعب محمد الخامس بالمغرب لنهائي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يعلن تأجيل الكشف عن ملعب النهائي الإفريقي إلي ما بعد الانتهاء من مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

وأكدت الصحيفة المغربية أن سبب تأجيل الإعلان عن ملعب نهائي دوري الأبطال جاء نتيجة وجود احتجاجات من بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي من تونس وجنوب إفريقيا ورفض إقامة نهائي البطولة القارية في الدار البيضاء أو الرباط.

وأوضحت الصحيفة أن اعتراض بعض أعضاء الاتحاد الإفريقي على اقامة النهائي بالمغرب، جاء بحجة أن رئيس الكاف وعد مسبقا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بإقامة نهائي البطولة بالمغرب دون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية أو لجنة المسابقات مما تسبب انقسام داخل الاتحاد بين مؤيد ومعارض للقرار لذاك تم تأجيل الإعلان عن الملعب لوقت لاحق.

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وخرج ستاد القاهرة الدولي من قائمة الملاعب المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما ارتفعت أسهم ملعب "5 يوليو" بالجزائر لإستضافة النهائي القاري خاصة بعد خروج الأندية الجزائرية من البطولة، ولكن لن يتحدد ملعب اللقاء إلا بعد مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

خروج ستاد القاهرة من حسابات الاتحاد الإفريقي لخوض مباراة النهائي يعد بمثابة صدمة قوية للأهلي والزمالك المشاركين في الدور ربع النهائي ولديهم فرصة كبيرة للوصول للمباراة النهائية وفي حالة تحقيق الانجاز سيتم حرمانهم من مؤازرة ودعم الجماهير بقوة نظراً لخوض النهائي خارج مصر.

أما في حالة الاتفاق على خوض النهائي في المغرب ستكون بمثابة دفعة قوية للأندية المغربية الرجاء والوداد المشاركين في ربع النهائي، وفي نفس الوقت ستكون المواجهة مرعبة للأهلي والزمالك في حالة تواجدهم طرفاً في النهائي.