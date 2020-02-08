رياضة | تصريحات مثيرة من مدرب الترجي قبل موقعة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من مدرب الترجي قبل موقعة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجدي التراوي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، أن الزمالك منافس صعب، عن مدى صعوبة مواجهة الزمالمك، بعدما أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا في الدور ربع النهائي، عن مواجهة قوية مرتقبة بينهما.

وأكد مجدي التراوي في تصريحات صحفية تونسية، على أن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وضعت بطل أفريقيا أمام منافس محترم وهو الزمالك المصري.

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وتابع: "كل مواجهة مع الزمالك لها هدف يختلف عن الآخر، وعلى الترجي أن يحكم التعامل مع كل رهان بكل ثقة وبأكثر تركيز".

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الترجي في 3 مواجهات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، بواقع مباراة في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 من شهر فبراير في الدوحة، ومواجهتين في الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا، في نهاية الشهر الجاري وبداية شهر مارس.

والجدير بالذكر أن الزمالك سيلاقي الترجي في منافسة دوري أبطال إفريقيا، يوم 29 من شهر فبراير وذلك في لقاء الذهاب، بينما ستقام مواجهة العودة في رادس يوم 6 مارس، وسيتخللها مباراتي الأهلي المصري في كأس السوبر والدوري المصري، ومواجهة أخرى للترجي في السوبر الأفريقي.