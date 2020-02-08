أنشيلوتي يستفز ليفربول بهذا التصريح

الجمعة 7 فبراير 2020

أعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني المُخضرم لفريق إيفرتون عن اعتقاده بأن الجار اللدود ليفربول، قد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولكنه يأمل ألا يكون التتويج باللقب في ملعب إيفرتون، جوديسون بارك.



ويقدم الريدز موسمًا مبهرًا بأتم معنى الكلمة في البريميرليج هذا الموسم، حيث يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي.

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ومن المقرر أن يحل الليفر ضيفًا على ملعب إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في السادس عشر من مارس القادم، وربما تكون هذه هي مباراة التتويج بالنسبة لليفربول للقب الدوري الغائب عن خزينة النادي منذ عام 1990 وسيكون أول لقب للبريميرليج في تاريخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يأمل ألا يُتوج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي في ملعب إيفرتون

المدرب الإيطالي تحدث في هذا الصدد اليوم قائلاً “ليفربول سوف يفوز بلقب البريميرليج، آمل ألا يحدث ذلك في جوديسون بارك”. وأضاف مازحًا “هناك الكثير من الإستادات الأخرى، لماذا جوديسون بارك؟”.