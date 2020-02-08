أزمة مدوية داخل مانشستر يونايتد

الجمعة 7 فبراير 2020

اندلعت أزمة جديدة داخل جدران نادي مانشستر يونايتد، حيث أعرب اللاعبون الأجانب عن قلقهم إزاء النفوذ المتزايد لمُساعد أولي جنار سولشاير، كيران ماكينا، والذي تمت ترقيته إلى صفوف الفريق الأول خلال الموسم الماضي.



وارتقى ماكينا بسرعة إلى لعب دور بارز في النادي الأحمر، حيث تمكن من قيادة مانشستر يونايتد تحت 18 سنة في الموسم قبل الماضي، وتم إختياره من طرف جوزيه مورينيو لمساعدته على النواحي التكتيكية الهجومية، وقد استمر في نفس المنصب بعد قدوم سولشاير.

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لاعبو مانشستر يونايتد يشتكون من ماكينا

وبحسب صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن اللاعبون الأجانب (غير البريطانيين) في مانشستر يونايتد أعربوا عن قلقهم من النفوذ المتزايد للدولي الإنجليزي السابق كيران ماكينا. ويقول اللاعبون الأجانب إن ماكينا يتخذ القرارات في الفريق ويُحابي اللاعبين البريطانيين، كما أن التدريبات التي يقودها تتسم بالبدائية، خاصةً وأن سولشاير منحه الصلاحية الكاملة لتطوير الإعداد البدني.

وكان ماكينا لاعب خط وسط مع توتنهام، لكنه عانى من إصابة أجبرته على الاعتزال في 2009، وبدلاً من ترك كرة القدم، توجه للعمل التدريبي وأشرف على فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عاماً في الفترة من 2016 إلى 2018. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، متخلفاً بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.