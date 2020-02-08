الامارات | الإمارات يهزم الحمرية ويعزز صدارته في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات يهزم الحمرية ويعزز صدارته في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الإمارات فوزاً مستحقاً على مضيفه الحمرية 2-1، أمس، في الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى، عزز بها صدارته للبطولة برصيد 27 نقطة. وسجل هدفي الإمارات البرازيلي ديغو دا سيلفا (66)، وسبيل غازي (87)، وللحمرية بيريرا (90+5).
وفي مباراة ثانية، تعادل الذيد مع دبا الفجيرة بهدف لمثله، وسجل للأول البرازيلي ديوناثان ماتشادو (23)، ولدبا الفجيرة البرازيلي فينيكيوس (44).
وتستكمل الجولة عند الساعة الخامسة والثلث من مساء اليوم بإقامة ثلاث مباريات، يلعب فيها مسافي مع دبا الحصن، والعربي مع مصفوت، والتعاون مع البطائح.
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