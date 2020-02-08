الامارات | 6 مكاسب للوحدة بعد الفوز الخامس على التوالي أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مكاسب للوحدة بعد الفوز الخامس على التوالي أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب الوحدة عصافير عديدة بحجر واحد في مباراته أمام بني ياس، التي فاز فيها بثلاثية نظيفة أول من أمس، ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، مواصلاً بذلك سلسلة نتائجه الإيجابية، بعد أن حقق الفوز الخامس على التوالي، وجعل هذا الفوز الفريق يدخل المنافسة على اللقب. وترصد «الإمارات اليوم» في هذا التقرير أبرز 6 مكاسب خرج بها «أصحاب السعادة».

فقد حصل الوحدة على دفعة معنوية كبيرة، قبل ظهوره الآسيوي ضد الأهلي السعودي، المقرر بعد غد على استاد آل نهيان في مستهل مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الاستقلال الإيراني، والشرطة العراقي، حيث ظهر الفريق بجاهزية فنية وبدنية عالية.

أيضاً نجح الوحدة في الخروج بالنقاط الثلاث للمباراة الخامسة على التوالي، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة، ويعزز من حظوظه في المنافسة، خصوصاً بعد خسارة شباب الأهلي من الجزيرة، ليتقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى سبع نقاط فقط، ويعود من بعيد بعد أن كان خارج الحسابات، بسبب ضعف نتائجه في الدور الأول الذي أنهاه في المركز الـ10.

وكان لافتاً كذلك عودة جماهيره بقوة إلى المدرجات، بعد أن غابت فترة طويلة لعدم رضاها عن نتائج الفريق سابقاً، إذ تزينت مدرجات آل نهيان بالجماهير، ما انعكس بالإيجاب على مردود ومعنويات لاعبي الوحدة، الذين قدموا مباراة مثالية، خصوصاً في الشوط الأول الذي حسموا فيه الفوز بالثلاثة.

ورابع المكاسب، محافظة الفريق على شباكه نظيفة للمباراة الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم، ما يؤكد أن الجهاز الفني، بقيادة مانويل خيمينيز، قد نجح في علاج الخلل الدفاعي الذي كان يعاني منه الفريق في الفترة السابقة، وساعده على ذلك الصفقات التي جلبها النادي، خصوصاً المدافع صاحب الخبرة، فارس جمعة.

أما خامسها فهو الوفرة العددية التي يتمتع بها الوحدة بعد صفقات الشتاء، ما جعل المدرب يقوم بتدوير اللاعبين، حيث استبعد في لقاء بني ياس خميس إسماعيل، لإراحته قبل لقاء الأهلي السعودي، واستبدل إسماعيل مطر، والكونغولي مبوكو، لتفادي تعرضهما للإرهاق، وزج بلاعبين شابين بدلاً منهما، وهما منصور الحربي ويحيى الغساني.

وأخيراً، دخول المهاجم تيغالي صراع الهدافين بقوة، بعد أن سجل أول من أمس هدفين في شباك بني ياس، ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً وبهذا رفع رصيده في تاريخ الدوري إلى 151 هدفاً، وعلى بعد 14 فقط من الرقم التاريخي للنجم السابق فهد خميس.

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المكاسب الـ 6 للوحدة

1- دفعة معنوية كبيرة قبل بدء مشوار أبطال آسيا بعد غد.

2- العودة بقوة إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري.

3- عودة كبيرة لجماهير العنابي إلى المدرجات.

4- محافظة الفريق على شباكه نظيفة للمباراة الثانية على التوالي.

5- وفرة عددية تسمح للمدرب بتدوير اللاعبين وإراحة النجوم.

6- دخول قناص الفريق تيغالي بقوة في صراع الهدافين بالدوري.

- الوحدة بات على بعد 7 نقاط من شباب الأهلي المتصدر.