الامارات | ماجد ناصر: نحن أكثر الأندية خوضاً للمباريات.. وسنظهر بشكل مختلف في «الآسيوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد ناصر: نحن أكثر الأندية خوضاً للمباريات.. وسنظهر بشكل مختلف في «الآسيوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، أن «الفريق سيظهر بشكل مختلف في مسابقة دوري أبطال آسيا، عندما يبدأ مشواره في دور المجموعات بمواجهة باختاكور الأوزبكي بعد غدٍ، في العاصمة الأوزبكية طشقند»، لافتاً إلى أن التركيز في البطولة القارية سيكون أفضل من جانب اللاعبين.وقال ماجد لـ«الإمارات اليوم» إن شباب الأهلي لم يستحق الخسارة أو الفوز أمام الجزيرة، أول من أمس، بعد أن انهزم بهدفين مقابل هدف في دوري الخليج العربي، موضحاً: «المباراة كانت صعبة جداً على الفريقين، وأرى أننا لم نكن نستحق الخسارة بهذه الطريقة، وفي الوقت نفسه حتى أكون أميناً لم نستحق أن نحقق الفوز».

وأضاف: «الفريق يواجه ضغطاً كبيراً في عدد المباريات التي لعبها في الفترة الأخيرة، إذ نعد من أكثر الأندية خوضاً للمباريات، خصوصاً أن شباب الأهلي ينافس على جميع البطولات، بتأهلنا إلى نهائي كأس الخليج العربي، وربع نهائي كأس رئيس الدولة، كما سنبدأ مشاركتنا في مجموعات أبطال آسيا بعد غدٍ».

وتابع: «ما يزيد أيضاً من صعوبة مباريات شباب الأهلي هو أن جميع الأندية التي تلعب أمامنا تكون لديها الرغبة في تحقيق الفوز على المتصدر، ما يتطلب من اللاعبين أن يكونوا أكثر تركيزاً وإصراراً على تحقيق الفوز، واللعب بكل بقوة، وتقديم كل ما لدينا».

وعن تأثر صدارة الفريق بعد التعادل مع الفجيرة، ثم الخسارة أمام الجزيرة، قال: «لدينا مشكلة في المباريات الماضية، وهي البدء بطريقة سيئة، وهو ما حدث أمام النصر في نهائي الكأس، وتكرر أمام الجزيرة، ما يصعب المباراة علينا».

وزاد بقوله: «سنجلس معاً كلاعبين، ونتحدث حول الأخطاء التي حدثت، وسنعمل على علاجها مع الجهاز الفني، لأن لدينا مجموعة من المباريات في مختلف البطولات في الفترة المقبلة».

Advertisements

وعن لقاء باختاكور، قال: «أثق تماماً بظهورنا بشكل مختلف، وأن يكون تركيز اللاعبين أفضل، إذ إننا نمثل الدولة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشارقة والعين والوحدة، وجميع الأندية مطالبة بأن تظهر بشكل يليق بكرة القدم الإماراتية، خصوصاً مع وجود مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية».

كايزر: مبخوت امتلك عيناً ثالثة

امتدح مدرب الجزيرة، الهولندي كايزر، نجمه علي مبخوت بالقول إنه «امتلك عيناً ثالثة في رأسه عندما مرر الكرة التي أحرز منها خلفان مبارك هدف الفوز». وتابع في المؤتمر الصحافي: «كنا في حاجة لهذا الفوز بعد الخسارة من الوحدة، لكننا نخوض المباريات قطعة قطعة، ولا نركز على لقب الدوري».

دييغو: خسرنا بسبب الإجهاد

قال مساعد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني دييغو، إن «الفريق خسر بسبب إجهاد اللاعبين نتيجة ضغط المباريات»، وتابع في المؤتمر الصحافي، بعد أن حضر بدلاً من أروابارينا بسبب طرده: «لعبنا جيداً وعدنا في المباراة، لكن طرد اللاعب أحمد جميل أثر فينا».