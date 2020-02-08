الامارات | كرونوسلاف: النصر لا يحقق الفوز بسبب الإرهاق

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونوسلاف: النصر لا يحقق الفوز بسبب الإرهاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونوسلاف، بأن «العميد» يمر بلحظات صعبة في دوري الخليج العربي، بعد أن فشل في تحقيق الفوز في المباراة الرابعة على التوالي، مقابل ثلاث هزائم وتعادل. وكانت الخسارة الأخيرة أول من أمس على يد الظفرة في الجولة 16 بنتيجة 2-1، كاشفاً في تصريح صحافي عن أن «النصر لا يحقق الفوز بسبب الإرهاق، منذ تتويجه بلقب كأس الخليج العربي الشهر الماضي على حساب شباب الأهلي»، مؤكداً أن فريقه سيعمل على الاستفادة من التوقف لاستعادة توازنه. وكان النصر قد خسر من بني ياس والوصل وعجمان.

في المقابل، عبّر مدرب الظفرة، الصربي رازوفيتش، عن ارتياحه الشديد لنتيجة الفوز، مؤكداً في تصريح صحافي أن الفوز على فريق بحجم النصر له أهمية كبيرة. لكنه قال إن ذلك لا يغطي على الأخطاء التي سيعمل على تصحيحها خلال فترة التوقف.