الامارات | «سوق دبي الحرة» تمدّد رعاية مهرجان ديربي أيرلندا للخيول

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق دبي الحرة» تمدّد رعاية مهرجان ديربي أيرلندا للخيول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سوق دبي الحرة في بيان صحافي أمس، أنها مدّدت رعايتها لمهرجان ديربي ايرلندا للخيول لمدة عامين آخرين، ووافقت على رعاية خمسة أشواط إضافية، لتستفيد جميعها من الزيادة الكبيرة في جوائز الحدث المالية، وتُعد السوق الحرة الراعي الرسمي لسباق ايرلندا كلاسيك الرئيس منذ 2008.

وتُقام سباقات سوق دبي الحرة لديربي ايرلندا هذاالعام خلال عطلة نهاية الأسبوع، الموافقة 26 و27 و28 يونيو، ويقدم الحدث لعشاق الفروسية أقوى سباقات الخيل العالمية وفعاليات ترفيهية متنوعة. وفي تطور جديد، ستخصص قرية سوق دبي الحرة الواقعة في حديقة كورا الجديدة، منطقة ترفيهية بالقرب من حلقة استعراض الخيول، وستزخر على مدى الأيام الثلاثة للحدث بالعديد من منافذ الأطعمة والمشروبات، وببرنامج مملوء بالتسلية والترفيه.

وتواصل السوق رعايتها لمسابقة زائرة السباق الأكثر أناقة، ويُقدم للفائزة فيه عطلة سياحية إلى دبي من فئة خمس نجوم. وارتفعت قيمة الجوائز المالية في يوم سباق ديربي ايرلندا من مليوني يورو في 2019 إلى 2.25 مليون يورو في 2020، ومن المقرر أن تزيد جوائز جميع الأشواط إلى 100 ألف يورو على أقل تقدير في 2021.

كذلك تواصل السوق الحرة دعم مبادرة «التسجيل المجاني» في ديربي ايرلندا، والتي تشجع ملاك الخيول على المشاركة بخيولهم في سباق كورا كلاسيك، وإضافة إلى الأشواط الحالية، تمت إضافة أشواط أخرى.