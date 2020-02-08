الامارات | «الرئاسة» تبدع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرئاسة» تبدع في مهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت هجن الرئاسة في اليوم السادس لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بعدما حصدت غالبية ألقاب الأشواط الرئيسية، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي تابع سباقات سن الإيذاع التي أقيمت على مدار 16 شوطاً صباحياً تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وحصل الفائزون من خلالها بالمراكز من الأول حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة، وفي المقابل أقيمت في الفترة المسائية 13 شوطاً كانت جائزة المركز الاول فيها سيارة (نيسان بلاتينيوم، فورد ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، وكانت مسافة السباق ستة كيلومترات.

وشهدت الفترة المسائية تنافساً كبيراً بين الشعارات المختلفة، إذ تمكنت هجن الرئاسة تحت قيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي من الفوز بلقب الشوط الرئيسي اليذاع البكار المحليات، وذلك عن طريق وسام التي حققت توقيتاً قدره 8:47:0 دقائق.

وتواصل تألق الشعار الأحمر لهجن الرئاسة من خلال ثاني الأشواط لليذاع البكار المحليات والذي تألقت من خلاله «بلشة» تحت القيادة التضميرية المميزة لمحمد زيتون المهيري، إذ حققت زمناً بلغ 9:13:3 دقائق.

وأضاف «هياض» اللقب الثالث توالياً لهجن الرئاسة بنجاحه بقيادة المضمر راشد بالسم المنصوري في حصد صدارة الشوط الثالث لليذاع الجعدان المحليات، مسجلاً زمناً قدره 8:51:4 دقائق.

ووضع شعار هجن النايفات بصمته على رابع الأشواط لليذاع الجعدان المهجنات إذ تمكن «شعاق» تحت قيادة المضمر راشد حلفان المرّي من الوصول لخط النهاية قبل منافسيه بزمن بلغ 8:53:0 دقائق.

أما بالنسبة إلى منافسات الفترة الصباحية فتألقت أيضاً هجن الرئاسة عندما حققت «هملوله» لقب الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، مسجلة توقيتاً قدره 9:03:5 دقائق.

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بالمقابل قدم غياث الهلالي مضمر هجن العاصفة «الشاهينية» على قمة البكار المهجنات في الشوط الثاني بزمن بلغ 9:00:4 دقائق، المضمر نفسه ليواصل الابداع من خلال ثالث الأشواط لليذاع الجعدان المحليات، وذلك بتقديمه «شاهين» على المركز الاول في توقيت قدره 9:05:7 دقائق.

وتألق شعار ند الشبا المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات، والذي قدم من خلاله «شاهين» بقيادة سالم سعيد أداءً قوياً، واستحق الصدارة بزمن بلغ 9:05:4 دقائق.

من جهة أخرى، يصل مهرجان ولي عهد دبي إلى محطة سباقات سن الثنايا والتي ستطرح رموزها من خلال الفترة المسائية، إذ سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للثنايا الجعدان المفتوح، وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، بينما سيكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضرين في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح (إنتاج)، وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكونان جائزتي الشوط الرابع للجعدان المفتوح (إنتاج).

- هجن الرئاسة بقيادة المضمر الوهيبي تكسب الشوط الرئيسي اليذاع البكار المحليات.

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شوطاً توج أبطالها بسيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب).