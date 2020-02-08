الامارات | الشارقة يتمسك بصدارة السلة بعد الفوز على بني ياس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسمت الأرض في وجه أصحابها، في الجولة الافتتاحية من إياب دوري السلة، التي أقيمت أول من أمس، وشهدت حصد الشارقة لانتصاره العاشر على التوالي بفوزه على بني ياس «99-72»، ومواصلة شباب الأهلي مطاردة الصدارة، بتحقيق «فرسان دبي» لانتصار عريض على العين بواقع «129-53»، وفوز النصر على الجزيرة «93-63»، قبل أن يحقق جاره الوصل الانتصار بالنتيجة ذاتها بفوزه على الوحدة «93-87»، وليسدل الستار على الجولة بانتصار البطائح على الظفرة «66-62». وبنتائج الجولة، واصل الشارقة صدارته الترتيب العام بالعلامة الكاملة وبرصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، ونقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث. ونجح الشارقة في ضمان انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية في نتيجتي الربعين الأول والثاني، ومن ثم الرابع، بواقع «28-13 و26-15 و20-15»، فيما اكتفى بني ياس بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الربع الثالث بواقع «29-25». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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