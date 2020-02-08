الامارات | سحب قرعة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي اليوم، في فندق «هوليداي إن» بفيستيفال سيتي، سحب قرعة النسخة الثانية لبطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، التي تحظى بمشاركة دولية واسعة، وتقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الفترة من 9 إلى 13 الجاري.

وتعقد اللجنة المنظمة قبل حفل القرعة، مؤتمراً صحافياً للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالحدث، كما تكشف لجنة التحكيم عن لوائح ونظام البطولة في المسابقات الخمس خلال ورشة العمل التعريفية.

ويحضر المؤتمر قادة الفرق المشاركة والمدربون، وتضم اللجنة التحكيمية نخبة من الخبراء الفنيين في مجال عمل الوحدات الخاصة والتكتيكية من المنتسبين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية في الإمارات، بالاضافة الى طاقم تحكيمي من الولايات المتحدة برئاسة جون داغني.

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ويقدم النقيب جمال الزعابي، رئيس اللجنة التحكيمية من شرطة دبي، شرحاً مفصلاً لكل مسابقة على حدة، يشمل ذلك نظم احتساب الوقت والاخطاء الاجرائية المرتكبة التي يترتب عليها اضافة 10 ثوانٍ على وقت إنجاز المهمة، بالاضافة الى المخالفات التي يترتب عليها اضافة 30 ثانية على الوقت الفعلي، فضلاً عن مخالفة اجراءات الأمن والسلامة التي تكلف الفريق إضافة 2.30 دقيقة الى الزمن المسجل، وحالات استبعاد المشاركة، كما سيتطرق الاجتماع الفني الى شرح المعدات والتجهيزات التي ينبغي على عناصر الفريق الواحد المشاركة بها في تحدي من التحديات الخمسة.

وتعقب الاجتماع الفني مراسم سحب القرعة، التي يترتب عليها تحديد هوية الفرق التي ستبدأ التحدي في قوائم تضم 54 فريقاً تمثل 30 دولة من مختلف دول العالم. ومن المقرر أن يقوم الملازم ياسر الزرعوني، عضو اللجنة الفنية، بادارة مراسم سحب قرعة النسخة الثانية، يسبق ذلك شرح لآلية سحب القرعة التي تقوم على ترتيب الفرق المشاركة وفق الحروف الأبجدية ووضعها في وعاء خاص.

في المقابل، يضم وعاء آخر أرقام المشاركة في تحدي اليوم الاول، ويتم على ضوء ذلك قلب القائمة النهائية للفرق المشاركة في اليوم الثاني، وتتكرر العملية في الأيام التالية، وصولاً إلى اليوم الاخير في تحدي الموانع، حيث يترك المجال للفرق المتصدرة في جدول الترتيب النهائي لتكون آخر الفرق في القائمة ضماناً للإثارة والتشويق حتى اللحظات الأخيرة من البطولة.

- البطولة تحظى بمشاركة دولية واسعة وتقام خلال الفترة من 9 إلى 13 الجاري.