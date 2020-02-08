شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المغرب بطلا لأمم أفريقيا لكرة الصالات بالفوز على نظيره المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب المغربي الفوز على نظيره المصري بنتيجة «5-0»، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات ليتوج بلقب البطولة. وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المغربي بثلاثة أهداف نظيقة، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني. وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل إلى كأس العالم لكرة الصالات والمقررة في ليتوانيا.

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