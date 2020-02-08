شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أفتخر بأني أول رئيس نادي يأتي بتعهد من اتحاد قاري بحماية ولاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الشكر للمصريين المتواجدين في قطر، وفي مقدمتهم مشجعي الفريق الأبيض، على الاحتفالات التي يقيمونها انتظارًا لقدوم الفريق لخوض لقاء السوبر الأفريقي في الدوحة.

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وقال «منصور»، في فديو نشره الموقع الرسمي للنادي: «أوجه كل الشكر والتقدير والاحترام لجمهور أو شعب مصر العظيم اللي موجود في قطر، والتكتلات الجماهيرية اللي موجودة في قطر، حاجة تفرح أنا سعيد جدًا بما شاهدته أيا كانت نتيجة المباراة، ويكفيني إن كل الانتماءات وطبعًا في مقدمتهم الزملكاوية في انتظار ولادنا».

وأضاف: «نخوض اللقاء مع الترجي فريق كبير ومن دولة شقيقة، المشكلة مع الأرض اللي هنلعب عليها، ولادنا على قد المسؤولية، وبشكر أهلنا المصريين في الدوحة، وبقولهم بحس بالفخر إني مصري».

واختتم: «معنديش مشكلة مع الشعب القطري، مشكلتنا مع حكام قطر، ويكفي فخرًا إني أول رئيس نادي في العالم يجيب من اتحاد قاري تعهد بحماية ولاده، وده انتصار لنادي الزمالك الكبير ولمرتضى منصور الأسد».