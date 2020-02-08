شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت استثنائية للاعبى ليفربول حال التتويج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن إدارة نادى ليفربول تجهز مفاجأة للاعبى الفريق في حالة التتويج ببطولة الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث ينفرد الريدز بصدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 73 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتى، صاحب الوصافة.

وقالت الصحيفة إن إدارة ليفربول ستضع مكافآت إضافية للاعبين للتتويج بالدورى الإنجليزى، حيث أكدت أن الإدارة قررت منح اللاعبين مكافأة قدرها 4 ملايين جنيه استرلينى حال التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادى ليفربول ستعتمد على حجم المشاركة في المباريات في تحديد المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب حال نجاح الفريق في تحقيق حلم الحصول على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، مشيرة إلى أن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب شارك أساسيًا مع فريق ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج» هذا الموسم ستصل إلى 150 ألف جنيه إسترلينى، ما يوازى 3 ملايين جنيه مصرى. يُذكر أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول، شارك في 22 من أصل 25 مباراة خاضها الريدز في بطولة الدورى الإنجليزى هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى، كما أصبح ينافس على لقب هداف البريميرليج هذا الموسم، بعدما قلص الفارق مع جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى، متصدر ترتيب الهدافين بـ17 هدفًا، إلى ثلاثة أهداف فقط.