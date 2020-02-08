الهلال يجري تغييرًا في قائمته بدوري أبطال آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، التحضير للمباراة القادمة ضد شهر خودرو والمقرر إقامتها يوم الإثنين 10 فبراير. ويستعد نادي الهلال لمواجهة شهر خودرو يوم الإثنين القادم، وذلك في إطار منافسات مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

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ضم البيشي بدلاً من يزن جاري

وأعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال السعودي عبر حسابه بموقع التواصل “تويتر” أن الجهاز الفني قرر ضم الحارس عبدالله البيشي لقائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا بدلاً من جاري يزن الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي. ويلتقي الهلال مع شهر خودرو يوم الإثنين القادم وذلك على استاد جامعة الملك سعود بالرياض عند تمام الساعة الـ5:40 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويقع نادي الهلال ضمن الفرق المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020 رفقة؛ شباب الأهلي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وباديديه “شهر خودرو”. وكان رازفان لوشيسكو قد اختار رباعي الهلال الأجنبي في دوري أبطال آسيا وهم؛ سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز وجانغ هيون سو وأندرية كاريلو.