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لعنة خاميس رودريجز تطارد ريال مدريد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

أرتبط تواجد الكولومبي خاميس رودريجز، صانع ألعاب ريال مدريد، في التشكيلة الأساسية هذا الموسم، بسقوط الفريق.

وشارك خاميس رودريجز في التشكيلة الأساسية لمباراة ريال مدريد الماضية أمام ريال سوسيداد، والتي إنتهت بهزيمة النادي الملكي على ملعبه سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ودع على آثرها بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي.

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حسبما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية، كان خاميس روريجز في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في جميع الهزائم الثلاثة التي تعرض لها الفريق هذا الموسم حتى الآن.

وخسر ريال مدريد من باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في بطولة ، ومن ريال مايوركا بهدف نظيف في بطولة ، و4-3 من ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، بتواجد خاميس في التشكيلة الأساسية للمواجهات الثلاثة.

ويعاني خاميس روديجز بدنيًا، وغاب عن عدد كبير من المباريات، حيث لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوى 8 مرات فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، وسجل هدف وحيد وصنع هدفين في 13 ظهور له.

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