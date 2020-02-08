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الفيصلي يخطف فوزًا قاتلاً من الشباب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 فبراير 2020

خطف الفيصلي فوزًا قاتلاً من ضيفه الشباب، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير .

الفيصلي رفع رصيده إلى 27 نقطة متقدمًا بها إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما توقف رصيد الليوث عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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الفيصلي يقتل الشباب

وافتتح عبدالمجيد الصليهم التسجيل للشباب في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة. وأدرك إيجور روسي التعادل في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل يوسف الجبلي هدفًا قاتلاً في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

ويعد ذلك فوز الفيصلي الأول على الشباب بعدما عانى آخر 5 مباريات من عدم الفوز عليه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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