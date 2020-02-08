شكرا لقرائتكم الأهلى يختار "سوبر مان الشناوى" نسر يناير بالقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت صفحة النادي الاهلي ، محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول ، نسر شهر يناير الماضي ، بعد ما تمكن في الحفاظ علي شباك مرمي الفريق في أربع مباريات من أصل 6 مباريات خاضها الفريق في هذا الشهر .

وشبهت صفحة النادي الاهلي الشناوي بسوبر مان وعلقت عليها، "أداء رائع لحارسنا محمد الشناوي خلال شهر يناير استحق عليه نسر الشهر استمر 6 مباريات و 4 مباريات شباك نظيفة ".



الشناوى

وشهدت الفترة الماضية تألق واضح لمحمد الشناوي في حراسة عرين النادي الأهلي ، حيث نجح في التصدي للعديد من الهجمات الخطيرة للفرق المنافسة ومنعها من تسجيل أهداف .

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واكتفى محمد الشناوى بأداء تدريبات استشفائية على هامش المران الصباحى للفريق الذى أقيم اليوم، الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأدى الشناوى تدريبات خفيفة فى «الجيم» قبل أن يقوم بالجرى حول الملعب.

وكان الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، قرر مواصلة التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز أمس بهدفين لهدف فى الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى استعداداً لمواجهة الاهلى أمام فريق طلائع الجيش الاثنين المقبل، فى الجولة المقبلة من بطولة الدورى، فيما أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق، تدريبات بدنية على هامش المران وخاض اللاعب فقرات استشفاء فى الجيم، قبل أن يستكمل مرانه بأداء تدريبات بدنية فى الملعب.