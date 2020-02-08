شكرا لقرائتكم نائب رئيس المصري يعلن استمرار إيهاب جلال في منصبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، استمرار الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي بقيادة إيهاب جلال.
وأضاف الخولي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم شحاتة:" مجلس الادارة اجتمع مع إيهاب جلال اليوم وتم وضع خطة لعبور المرحلة القادمة الصعبة والتعهد على تحسين أوضاع الفريق".
وأنهى حديثه مؤكداً أن إيهاب جلال باقٍ في منصبه ولن يرحل عن القيادة الفنية للفريق.
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