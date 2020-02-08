شكرا لقرائتكم فوز الأهلى والزمالك والجزيرة فى دورى سيدات الطائرة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم الجمعة ، مواجهات مهمة في ثان جولات الدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 بواقع 5 مواجهات .

شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الزمالك على أصحاب الجياد 3/0 و الجزيرة على هليوبوليس 3/2 و الأهلى على الطيران 3/0 .

فيما تم تأجيل لقاء الصيد مع سبورتنج فى ظل مشاركة الأخير بالبطولة العربية للأ ندية المقامة في الإمارات ، بينما لعبت مباراة الشمس والمقاولون يوم 3 فبراير الجارى وشهدت فوز الشمس 3/0 .

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بينما تقام الجولة الثالثة يوم الجمعة المقبلة ، بمواجهات بين كلا من ، الشمس مع الأهلى و سموحة مع المقاولون و الجزيرة مع الزهور و الزمالك مع هليوبولوليس و الصيد مع أصحاب الجياد .

أما الجولة الرابعة تقام يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجارى ، بلقاءات بين كلا من ، هليوبوليس مع ال صيد و الزهور مع الزمالك و المقاولون مع الجزيرة و الأهلى مع سموحة و الطيران مع الشمس .

أما الجولة الخامسة المقرر اقامتها يوم 28 فبراير الجارى فتشهد لقاءات بين كلا من ، الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الطيران و الجزيرة مع الأهلى و الزمالك مع المقاولون والصيد مع الزهور و أصحاب الجياد مع هليوبوليس .

فيما انطلقت اليوم ، الجولة الأولى بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2029 / 2020 ، بعيدا عن لقاء الأهلى أمام طنطا و الذى أقيم أمس الخميس في نفس الجولة .