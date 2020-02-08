شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد: قلت للحضرى هتقعدلى "دكة" في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق أنه أخبر عصام الحضرى أنه سيجلس لهاحتياطيا قى الفريق الأبيض.

أضاف عبد الواحد خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك :" حين أتى عصام الحضري للزمالك أخبرته أنني من سأصبح أساسيًا وبالفعل هذا ما حدث.. الحضري شارك معنا في 3 مباريات فقط تلقى 7 أهداف".

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أكد عبدالواحد السيد، أن الاصابات أثرت كثيراً على مسيرته في الملاعب وحرمته من المشاركة في عدة مباريات خلال مشوراه مع النادي الأبيض.

تابع :" أجريت 9 عمليات جراحية بسبب شجاعتي وانقضاضي على الكرة خلال الانفرادات من ضمن العمليات الجراجية التي خضعت لها جراحتين بالرباط الصليبي".