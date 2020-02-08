شكرا لقرائتكم عبدالواحد السيد: الإصابات أثرت على مسيرتي وأجريت 9 عمليات جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عبدالواحد السيد، حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الاصابات أثرت كثيراً على مسيرته في الملاعب وحرمته من المشاركة في عدة مباريات خلال مشوراه مع النادي الأبيض.
وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:" أجريت 9 عمليات جراحية بسبب شجاعتي وانقضاضي على الكرة خلال الانفرادات".
وواصل:" من ضمن العمليات الجراجية التي خضعت لها جراحتين بالرباط الصليبي".
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