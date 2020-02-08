شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أنا أسد وأول شخص يحصل على تعهد رسمي من اتحاد قارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يكفيه فخرا أنه اول شخص يحصل على تعهد رسمى من اتحاد قارى لحماية لاعبي النادى الأبيض موضحا أن ذلك لم يحدث في أي مكان بالعالم الأمر الذى يعد انتصارا كبيرا لفريقه ولمرتضى منصور الأسد على حد وصفه.

أضاف رئيس الزمالك في في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه ليس لديه مشكلة مع الشعب القطرى ولكن مع الحكومة القطرية.

تابع مرتضى منصور :" أشكر كل الجمهور المصري المتواجد في قطر، وأشعر بالفخر بعد رؤية هذه المشاهد للجماهير المصرية هناك".

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أكد رئيس الزمالك أن مباراة السوبر الأفريقي ستكون بين شقيقين الزمالك والترجى موضحا أن الفريق التونسى عظيم ولكن أبناء النادى الأبيض قادرون على تحمل المسئولية.

أعرب مرتضى منصور عن سعادته ردود الأفعال التي شاهدها قبل وصول بعثة الزمالك إلى العاصمة القطرية للدوحة لخوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي، مساء الجمعة المقبل، في الدوحة على كأس السوبر الأفريقي.