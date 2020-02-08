شكرا لقرائتكم عبد الواحد السيد: هدف الأهلى في بيراميدز غير صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق إن هدف الأهلى الثانى في شباك بيراميدز غير صحيح والذى جاء في الدقيقة (90+3) من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى وانتهت بفوز الأحمر 2-1.

أضاف السيد خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى كريم حسن شحاتة على قناة الزمالك:" اندهشت من رأي الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي وتأكيده على صحة الهدف".

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وواصل:" تواجدت كرة ثانية في الملعب أثناء تنفيذ الأهلي الركنية وهذه مخالفة قانوينة في كرة القدم ولو كنت مكان المهدي سليمان حارس بيراميدز لاستمريت ماسكاً للكرة".

كان الهدف الثاني للاهلي في مرمي بيراميدز ،الذي احرزه أليو ديانج لاعب الاهلي قد شهد اعتراضات كثيرة من جانب لاعبي بيراميدز علي ابراهيم نور الدين حكم اللقاء مما جعله يشهر الكارت الأحمر لرجب بكار ظهير ايمن بيراميدز وأشهر الانذار الثاني لزميله احمد ايمن منصور وتم طرده.