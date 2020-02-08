شكرا لقرائتكم عبدالواحد يوجه نصيحة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه عبدالواحد السيد، حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، نصيحة للاعبي الفريق الأبيض قبل مباراة الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي.

وأضاف خلال حلوله ضيفاً على برنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الزمالك:" إذا نجح محمد عواد ولاعبي خط الدفاع من الحد من خطورة لاعبي الترجي في الكرات العالية والهوائية سيكون هناك فرصة كبيرة لعدم سكون الأهداف في مرمانا".

وأضاف:" الترجي يمتلك لاعبين طوال القامة ولابد من السيطرة من لاعبي الدفاع الأبيض والحارس على الكرات الفضائية".