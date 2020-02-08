شكرا لقرائتكم فرانكفورت يقسو على أوغسبورغ بخماسية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن فريق آينتراخت فرانكفورت ضيفه أوغسبورغ درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وسجل أهداف فرانكفورت تيموثي تشاندلر (هدفين) في الدقيقتين 37 و48 وأندريه سيلفا في الدقيقة 55 وفيليب كوستيتش (هدفين) في الدقيقتين 89 والأخيرة من المباراة.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهذا الفوز هو الثامن لفرانكفورت في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لأوغسبورغ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس.