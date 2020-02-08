الأهلي يطارد الفوز الـ 14

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطارد الأهلي، انتصاره الرابع عشر توالياً عندما يلعب مع طلائع الجيش بعد غد الاثنين في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز. ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، فاز فيها جميعاً، كان آخرها على عقدته بيراميدز 2-1 بعد«سيناريو» مثير.

وقال عبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش إن مواجهة الأهلي «تختلف كلياً عن كل المواجهات التي لعبناها، طالبت اللاعبين بنسيان الفوز العريض الذي حققوه على نادي مصر برباعية نظيفة في الجولة الماضية».