الكندي أول بطل في ملاك ببطولة فخر الأجيال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت أولى مسابقات فئات العامة والملاك، منافسات قوية ضمن النسخة الثامنة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، والتي شارك فيها ما يزيد على 270 طيراً في العامة مفتوح وملاك.

أما عن المنافسات، فقد تصدر عبدالله القبيسي الشوط الأول للعامة مفتوح فئة جير شاهين رمز عبر «كفو»، وتفوق «ياس» لخالد آل شافي في الشوط الثاني للعامة مفتوح فئة جير شاهين جرناس رمز، ونجح «مشكور» لبطي القبيسي في الفوز الشوط الثالث للعامة مفتوح فئة جير شاهين فرخ رئيسي، وعاد خالد آل شافي للصدارة وحصد الفوز في الشوط الرابع للعامة مفتوح في فئة جير شاهين جرناس عبر «شواق»، وتصدر عجلان المريخي الشوط الخامس في العامة مفتوح بفئة جير شاهين فرخ نقدي عبر «304».

ونجح «439» لمحمد الكندي في التحليق بالشوط الأول للعامة ملاك بفئة جير شاهين فرخ رمز، وحلق «إم 4» بصدارة الشوط الثاني للعامة ملاك فئة جير شاهين جرناس رمز، وكان «خطير» لعبيد المزروعي على موعد مع صدارة الشوط الثالث للعامة ملاك بفئة جير شاهين فرخ رئيسي، وفاز محمد الكندي بالشوط الرابع للعامة بفئة جير شاهين جرناس رئيسي عبر «رماح»، وكان «غبه» لراشد المزروعي على موعد مع المركز الأول للشوط الخامس للعامة جير شاهين فرخ نقدي.